Gaziantep\'te okul çevresi denetiminde 558 şahıs ve 238 servis aracı sorgulandı

Gaziantep'te okul çevrelerinde denetimlerini arttıran emniyet ekipleri, huzur-güven-asayiş uygulaması yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetimlerini sıkılaştırdı. Ekiplerin, okul çevrelerinde yaptığı huzur-güven-asayiş uygulamalarında 558 şahıs ile 238 servis aracı sorgulandı, 46 park, 6 metruk bina ve 15 umuma açık işyeri denetlendi. Uygulama sonucunda çok sayıda şahsa yasal işlem yapıldı.

Okul çevrelerindeki denetimlerin süreceği belirtildi.