Gaziantep\'te okul çevresi denetiminde 558 şahıs ve 238 servis aracı sorgulandı

Gaziantep'te okul çevresi denetiminde 558 şahıs ve 238 servis aracı sorgulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde huzur-güven-asayiş uygulaması düzenledi. Uygulamada 558 şahıs ile 238 servis aracı sorgulandı, 46 park, 6 metruk bina ve 15 umuma açık işyeri denetlendi; çok sayıda şahsa yasal işlem yapıldı, denetimlerin süreceği belirtildi.
Gaziantep'te okul çevrelerinde denetimlerini arttıran emniyet ekipleri, huzur-güven-asayiş uygulaması yaptı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetimlerini sıkılaştırdı. Ekiplerin, okul çevrelerinde yaptığı huzur-güven-asayiş uygulamalarında 558 şahıs ile 238 servis aracı sorgulandı, 46 park, 6 metruk bina ve 15 umuma açık işyeri denetlendi. Uygulama sonucunda çok sayıda şahsa yasal işlem yapıldı.
Okul çevrelerindeki denetimlerin süreceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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