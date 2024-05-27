Gaziantep\'te okul servisi şoförü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

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Gaziantep'te aracına bindikten sonra husumetli olduğu şahsın silahlı saldırısına uğrayan okul servisi şoförü hayatını kaybetti. Olay anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken saldırı sonrası yavaş adımlarla bölgeden uzaklaşan katil zanlısı daha sonra emniyete giderek teslim oldu.

Olay, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okul servis sürücüsü Mehmet Baki Özyetim (52) aracına bindikten sonra alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Teyfik G. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası kafasında vurulan Özyetim ağır yaralanırken zanlı ise bölgeden sakin adımlarla uzaklaştı.

Aracında silahlı saldırıya uğrayan servis sürücüsü hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın silahlı saldırıya uğrayan servis sürücüsü Mehmet Baki Özyetim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özyetim'in cenazesi, olay yerinde tamamlanan çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye gelen maktulün yakınları ise feryat ederek göz yaşı döktü.

Önce ateş etti, sonra yavaş adımlarla uzaklaştı

Olay anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Özyetim'e arkadan yanaşan katil zanlısı Teyfik G.'nin sakin tavırla bir el ateş ettikten sonra yavaş adımlarla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Katil zanlısı daha sonrasın ise İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP