Gaziantep’te orman yangını - Son Dakika
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Gaziantep’te orman yangını

Gaziantep’te orman yangını
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi kırsalında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsalında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın, Şehitkamil ilçesi kırsal Sülüklü Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye araçları ve iş makineleri ile alevlere müdahale etmeye başladı. Akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın gece saatlerinde tekrar şiddetlendi. Yangına, bir söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu büyük oranda kontrol altına alınırken ekiplerin yer yer söndürme ve soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Şehitkamil, Acil Durum, Gaziantep, 3. Sayfa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep’te orman yangını - Son Dakika

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