Gaziantep’te orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsalında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Şehitkamil ilçesi kırsal Sülüklü Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, gece saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınan yangından sonra yakın bölgede farklı bir yangın daha çıktı. Yangın sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Gaziantep ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor.