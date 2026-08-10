Gaziantep\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonrası kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yangın, İslahiye ilçesi kırsal Türkbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve ilk müdahale yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrasında önce kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.