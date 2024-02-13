Gaziantep\'te polis ekipleri hırsızlık olaylarının failini yakaladı

Gaziantep'te polis ekipleri, bir oto hırsızlığı ve bir inşaat alanından hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen bir şüpheliyi yakaladı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.
Yapılan operasyonda, bir aracı çaldığı ve bir inşaat alanından malzeme çaldığı görüntülenen bir şüpheli yakalandı.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
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