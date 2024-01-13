Gaziantep\'te Oto Sanayi Sitesinde Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı

Gaziantep'te oto sanayi sitesinde esnaf ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Mavikent Oto Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, oto sanayi esnafı ile müşteriler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silah ve bıçakların kullanılması sonucu isimleri öğrenilemeyen 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak geniş çaplı soruşturma başlattı. - GAZİANTEP