Gaziantep'te Otobüs Şoförüne Silahlı Saldırı

Gaziantep'te otobüsü şoförüne direksiyon başında silahlı saldırı: O anlar kamerada

Trafikte tartıştığı şahıs, direksiyon başındaki halk otobüs şoförünün ayaklarına sıkıp yoluna devam etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te halk otobüsü şoförü direksiyon başındayken, trafikte tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anları araç kamerasına yansırken ayaklarından yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay sonrası kaçarak yoluna devam etti.

Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen halk otobüsü şoförü Osman Y. (55), trafikteki bir otomobil şoförü ile yol verme nedeniyle tartıştı. Halk otobüsü şoförü Osman Y. ile otomobil sürücüsünün direksiyon başındaki tartışması giderek büyüdü.

Tartışma ve silahlı saldırı anları saniye saniye otobüs kamerasında

Direksiyon başındaki otomobil sürücüsü, yine direksiyon başındaki halk otobüsü şoförüne Osman Y.'ye açık kapıdan 5 el ateş ederek kaçtı. Ayağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan halk otobüsü şoförü, hastaneye kaldırıldı. O anlar ise otobüsteki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan ve ayaklarında his kaybı olduğu öğrenilen otobüs şoförünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan ve daha sonra yakalanan saldırganın adlı kontrol kararıyla serbest bırakıldığı iddi edilirken olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.