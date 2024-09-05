Gaziantep'te Feci Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Feci Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Feci Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 11 yaşındaki Esma ve 14 yaşındaki Zeynep Kübra Aydın hayatını kaybetti. Kazada yaralanan aynı aileden 6 kişi hastanede tedavi edilmeye devam ediyor. Soruşturma sürüyor.

05.09.2024 13:37
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kaza, Esma ve Zeynep Kübra Aydın isimli kardeşleri hayattan kopardı. Feci kazada yaralanan aynı aileden 6 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yavuzeli-Gaziantep karayolu 11'inci kilometresinde Halilbaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Aydın idaresindeki 27 ASZ 755 plakalı otomobil, Yavuzeli istikametinden Gaziantep istikametine giden Ömer Çelik kontrolündeki 02 AEP 592 plakalı buğday yüklü kamyona arkadan çarptı.

Feci kaza iki kardeşi hayattan kopardı

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken araçta bulunan Esma (11) ve Zeynep Kübra Aydın (14) isimli kardeşler hayatını kaybetti. Kazada aynı aileden 6 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken feci kazanın hayattan kopardığı Esma ile Zeynep Kübra'nın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Adıyaman'ın Besni ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Feci Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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