Gaziantep'te park cinayetinde 18 yaşındaki gencin davasında 3 sanığa müebbet verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te park cinayetinde 18 yaşındaki gencin davasında 3 sanığa müebbet verildi

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Gaziantep\'te park cinayetinde 18 yaşındaki gencin davasında 3 sanığa müebbet verildi
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Gaziantep\'te park cinayetinde 18 yaşındaki gencin davasında 3 sanığa müebbet verildi
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Gaziantep'te 30 Ağustos 2025'te parkta silahlı saldırıda öldürülen 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in davasında 3 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Suça sürüklenen çocuk Ş.Z.'ye ise yaş indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verildi, tüm sanıkların tutukluluğu sürüyor.

Gaziantep'te 30 Ağustos 2025'te parkta motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ölümüne ilişkin davada karar duruşma görüldü. Heyet, sanıklar Muhammet Murat D., Ümit Can D. ve Eyüp Can K.'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Ş.Z. hakkında ise yaş indirimi uygulanarak aynı suçtan 18 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Gaziantep'te 30 Ağustos 2025'te parkta motosikletli şahısların silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ölümüne ilişkin davanın karar duruşması Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanıklar, sanık avukatları, maktul aile ve avukatları hazır bulundu.

Maktul aile suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Son savunmaları alınan sanıklar ise pişman olduklarını ileri sürerek beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Muhammet Murat D., Ümit Can D. ve Eyüp Can K.'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Ş.Z. hakkında ise yaş indirimi uygulanarak aynı suçtan 18 yıl hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Ağustos tarihinde Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akdeniz isimli şahıs ve arkadaşları, 2 motosikletle olay yerine gelen 4 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı mermilerle yere yığılan genç ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Akdeniz isimli genci hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 2 si Mehmet Akdeniz'in arkadaşı, 1'i saldırganlara yardım eden şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheliyi olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalayarak gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Duruşma sırasında savunma yapan sanıklardan biri, cinayeti işledikten sonra yemek yediklerini söylemişti.

Kaynak: İHA
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