Gaziantep'te Parklarda Yapılan Denetimlerde 912 Motosiklete 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Parklarda Yapılan Denetimlerde 912 Motosiklete 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep\'te Parklarda Yapılan Denetimlerde 912 Motosiklete 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde parklarda yapılan denetimlerde 912 motosiklete 3 milyon 608 bin 161 TL ceza uygulandı. Denetimler sonucunda 4 aranan şahıs yakalanarak çalıntı motosikletler ele geçirildi.

12.08.2024 15:27
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde parklarda yapılan denetimlerde 912 motosiklete 3 milyon 608 bin 161 TL ceza uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il merkezinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde, 5 bin 324 şahıs sorgulandı. Denetim sonucunda 4 aranan şahıs yakalanarak 3 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Denetlenen 912 motosiklete 3 milyon 608 bin 161 TL cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Parklarda Yapılan Denetimlerde 912 Motosiklete 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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