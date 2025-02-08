Gaziantep'te Pencereden Giren Baykuş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Pencereden Giren Baykuş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Gaziantep\'te Pencereden Giren Baykuş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Gaziantep'te, depremzedeler için inşa edilen TOKİ konutlarında pencereden içeri giren baykuş, itfaiye ekipleri tarafından zarar görmeden kurtarıldı ve doğaya salındı.

08.02.2025 15:26  Güncelleme: 15:33
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GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'te pencereden binaya giren baykuşu itfaiye kurtardı.

Olay Gaziantep'in İslahiye İlçesinde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Yapımı yeni biten ve depremzedeler için inşa edilen 4. Etap 3. Bölge de bulunan DB-3 apartmanında pencereden girdiği tahmin edilen baykuşu itfaiyeciler yakalayarak doğaya saldı.

Bina sakinlerinden Kamil Özsöyleyen içeriye giren baykuşun çıkamadığını görmesi ile durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri baykuşun doğalgaz dolabında buldu. İtfaiye eri tarafından bulunduğu yerden zarar verilmeden kurtarılan baykuş, doğal ortama salındı. Baykuşun yakalanma görüntüleri, vatandaş tarafından cep telefonuna kayıt edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Pencereden Giren Baykuş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Pencereden Giren Baykuş İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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