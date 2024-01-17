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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapan 5 şüpheliyi adreslerine düzenlenen şafak operasyonuyla yakaladı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 328 adet fişek, 1 adet şarjör ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

17.01.2024 - 08:41,  Güncelleme: 08:43
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Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine yapılan şafak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 328 adet fişek, 1 adet şarjör ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep\'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan 5 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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