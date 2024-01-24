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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından sınır hattında yapılan devriye esnasında yurda kaçak girmeye çalışan ve daha önce PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde silahlı olarak faaliyet yürüten bir kişi yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Gaziantep\'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi yakalandı
24.01.2024 - 16:58,  Güncelleme: 16:59
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin sınır hattında yaptığı devriye esnasında yurda kaçak girmeye çalışan ve PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünde daha önce silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye- Suriye sınır hattında icra edilen devriye faaliyeti esnasında, yasadışı yollarla yurda girmeye çalışan yabancı uyruklu M.H. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelinin Suriye'de 2014-2018 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist, yapılan sorgusuna müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika
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