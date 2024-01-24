Gaziantep\'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin sınır hattında yaptığı devriye esnasında yurda kaçak girmeye çalışan ve PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünde daha önce silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye- Suriye sınır hattında icra edilen devriye faaliyeti esnasında, yasadışı yollarla yurda girmeye çalışan yabancı uyruklu M.H. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelinin Suriye'de 2014-2018 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist, yapılan sorgusuna müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP