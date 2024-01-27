 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te Roma Dönemine Ait 2 Bin 51 Gümüş Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te Roma Dönemine Ait 2 Bin 51 Gümüş Sikke Ele Geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Şahinbey ilçesinde yapılan aramalarda, İ.A. ve S.D. isimli iki şüphelinin adreslerinde Roma dönemine ait 2 bin 51 adet gümüş sikke ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te Roma Dönemine Ait 2 Bin 51 Gümüş Sikke Ele Geçirildi
27.01.2024 - 10:33,
Abone Ol

Gaziantep'te, 2 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada Roma dönemine ait 2 bin 51 adet gümüş sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin, Şahinbey ilçesinde yaşayan İ.A. ve S.D. isimli iki kişinin adreslerine yönelik operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde 2 bin 51 adet gümüş sikke bulundu.

Olayla ilgili yakalanan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep, Jandarma, Roma, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Roma Dönemine Ait 2 Bin 51 Gümüş Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika


11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminde 25 eyaletin bildirisi "iç savaş"a neden olur mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:44:26. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Roma Dönemine Ait 2 Bin 51 Gümüş Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement