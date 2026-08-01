Gaziantep\'te Ruhsatsız Silah Operasyonu

Gaziantep'in Araban ilçesinde yapılan operasyon sonucu 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 55 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahlanmaya yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde, belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 55 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.