Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu
Araban'da yapılan operasyonda 3 av tüfeği ve 55 fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde yapılan operasyon sonucu 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 55 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahlanmaya yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde, belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 55 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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