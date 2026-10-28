Gaziantep\'te şafak baskınlarında 4 şüpheli yakalandı, 56 kartuş ele geçti

Gaziantep'te şafak baskınlarında 4 şüpheli yakalandı, 56 kartuş ele geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te çeşitli tarihlerdeki hırsızlık olaylarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 56 kartuş ve 1 araç muhafaza altına alınırken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat destekli operasyon çerçevesinde belirlenen çok sayıda şüpheli ve adrese şafak vakti baskın düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 56 adet kartuş ele geçirildi, hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 1 araç muhafaza altına alındı ve 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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