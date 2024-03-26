Gaziantep\'te sahte deterjan üretimine yönelik operasyonda 1,5 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından Oğuzeli ilçesinde bir iş yerinde sahte deterjan üretimine yönelik yapılan operasyonda 1,5 milyon TL olan sahte deterjan ve şampuan ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Siber ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, Oğuzeli ilçesinde bir iş yerinde yürütülen sahte deterjan üretimine yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip neticesinde, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan sahte deterjan ve şampuan ele geçirildi.

Operasyonda, toplamda 11 kilogram sahte toz deterjan ve 150 litre sahte şampuan bulunarak el konuldu. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP