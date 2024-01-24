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Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı operasyonda, iki ayrı olayda 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahinbey ilçesinde B.Ö. ve C.A., Şehitkamil ilçesinde ise C.B. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep\'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
24.01.2024 - 15:08,
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı operasyonda, iki ayrı olayda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te, part-time iş imkanı vaadiyle 13 bin TL ve sosyal medya üzerinden araç parçası satın almak için 3 bin 200 TL dolandırılan iki vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Şahinbey ilçesinde B.Ö. ve C.A., Şehitkamil ilçesinde ise C.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ö. ve C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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