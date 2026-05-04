Gaziantep\'te şiddetli hava sonrası Kriz Masası kuruldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, yaşanan felaket sonrası oluşturulan kriz masasından çok önemli mesajlar verdi.

Kentte etkili olan yoğun sağanak, dolu ve kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, birçok noktada hasar meydana geldi. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı bölgelerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ve araçlarda maddi hasar oluştu. Alleben Deresi çevresinde ise taşkınlar yaşandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kriz masası kuruldu. Genel Sekreter Sezer Cihan koordinasyonunda oluşturulan kriz masasında, ekiplerin sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, gelen ihbarlara anında müdahale edildiğini ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Cihan, "550 personel ve 180 araçla sahada müdahalemizi yaptık. Kriz masası oluşturduk. AFAD müdürü ile de konuştuk. Su baskını karşısında eşyaları hasar gören ve büyük zararı olan vatandaşların ilçe kaymakamlıklarına başvuru yapmasını istiyoruz. Eğer eşyalarında zarar varsa bunlar karşılanacak. 20 dakika gibi kısa bir sürede 60 kilograma yakın bir yağışı aldık. Dolayısıyla bu yağışın verdiği etki ile bazı akslarda tıkanmalar oldu. Sel baskınları oldu. 2 saat gibi bir sürede bunun yarısının tespitini yaptık. Gerekli tüm müdahaleler yapıldı. Karayolları bilgilendirme reklam panoları çöktü, yıkıldı. Birçok çatı uçtu. Bazı bazı yapılan cephe kaplamaları söküldü yollara devrildi. Ancak 20 dakika bir sürede yaşanan olaya anında müdahale etmek gerçekten kolay bir iş değil. Buna rağmen biz 550 personel ile 180 araçla sahada bu olağanüstü duruma karşılık müdahalemizi yaptık. Ekiplerimiz sahada görev başında olup, yoğun yağışa rağmen çalışmalar aralıksız sürdürülmekte ve oluşan olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Her türlü ihbar ve destek talebi için 153 Çağrı Merkezimiz hizmet vermektedir" dedi. - GAZİANTEP