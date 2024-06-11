Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 23 adet ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 23 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Nizip ve İslahiye ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 23 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

11.06.2024 17:49
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Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 23 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Nizip ve İslahiye ilçelerinde çalışma yaptı. KOM, JASAT ve KÖPEK unsurlarınca yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin şahsın ikametinde, aracında ve işyerlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, 10 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 7 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve şarjörü, 242 adet tabanca fişeği, 97 adet av tüfeği fişeği ele, 85 adet Ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 adet tabanca yedek parçası ve 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 23 adet ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 23 adet ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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