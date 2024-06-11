Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 23 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

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Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 23 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Nizip ve İslahiye ilçelerinde çalışma yaptı. KOM, JASAT ve KÖPEK unsurlarınca yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin şahsın ikametinde, aracında ve işyerlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, 10 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 7 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve şarjörü, 242 adet tabanca fişeği, 97 adet av tüfeği fişeği ele, 85 adet Ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 adet tabanca yedek parçası ve 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP