Gaziantep\'te Silah Operasyonu: 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde baskın yapılan bir adreste arama yapıldı. Aramalar sonucunda ruhsatsız 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 457 adet fişek ile 6 adet şarjör ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP