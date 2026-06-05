Gaziantep'te Silah Operasyonu: 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Silah Operasyonu: 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Gaziantep\'te Silah Operasyonu: 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
05.06.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, Gaziantep'te ruhsatsız silahlarla ilgili operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde baskın yapılan bir adreste arama yapıldı. Aramalar sonucunda ruhsatsız 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 457 adet fişek ile 6 adet şarjör ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Silah Operasyonu: 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı Talimat ve para detayı kan dondurdu Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Canlı yayında açıklamıştı Manchester City’den Real Madrid’e Erling Haaland tehdidi Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi
Fenerbahçe’ye Mason Greenwood’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber
İtalyan devi listesine ekledi Icardi’yi istiyorlar İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar
AYM’nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi

13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 13:09:20. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Silah Operasyonu: 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.