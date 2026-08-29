Gaziantep\'te Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü 5 kişinin ise yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'te 27 Ağustos'ta Şahinbey ilçesi kırsal Bostancık Mahallesi yakınlarında iddiaya göre, husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölürken 5 kişi ise yaralanmıştı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken olay anına ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde yan yana yürüyen 2 kişiye otomobille gelen bir gurup önce otomobiliyle yayan yürüyen birinin üstüne sürüyor daha sonra ise araçtan inen gurup yayan yürüyen 2 kişiye saldırıyor. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.