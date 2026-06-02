Gaziantep\'te Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te bir araca silahla ateş eden şüpheli, olayda kullandığı tabanca ve tüfek ile birlikte yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir araca silahla ateş ederek kaçan şüpheli yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, araca silahla ateş eden şüpheli olayda kullandığı tabanca ve tüfek ile birlikte yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
