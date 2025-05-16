Gaziantep\'te Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Tutuklama

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama zanlısı ile kavga zanlısı 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle asayiş olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi'nde tartıştığı Ö.Y. isimli şahsı silahla yaralayan ve sonrasında kaçan U.G. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. U.G. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arfalı Mahallesi'nde ise H.C. isimli şahıs husumetli olduğu Ö.F.Ç. isimli şahıs arasında çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 2 şahıs yaralandı. Olay sonrası H.C. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP