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Sobadan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te soba faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, sabah erken saatlerde Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sobayı yaktıktan sonra akşam aynı odada uyuyan Arif (18), Yusuf ve Mehmet Fatih Güneş kardeşlerden haber alamayan yakınları, girdikleri odada 3 kardeşi hareketsiz buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 kardeş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan 3 kardeşi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 tabut yan yana koyuldu, göz yaşları sel oldu

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından Çaybaşı Mahallesi'ne getirildi. Yan yana koyulan 3 kardeşin tabutları, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Cenazede 3 gencin babası Hüseyin, annesi Muhterem ile yakınları göz yaşı döktü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.