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Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ayşe Fatma (83) - Mustafa Elmas (85) çifti hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hareketsiz şekilde bulunan çiftin cenazesi defnedilmek üzere teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep\'te sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
14.01.2024 - 12:17,
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Gaziantep'in Araban ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde Araban ilçesi kırsal Nurettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sobayı yaktıktan sonra uyuyan Ayşe Fatma (83) - Mustafa Elmas (85) çiftinden haber alamayan yakınları, durumlarından endişelendi. Yaşlı çiftin evine giden yakınları, ikiliyi hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe Fatma-Mustafa Elmas çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı çift son yolculuğuna beraber uğurlandı

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü bildirilen Elmas çifti, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaşlı çift, Nurettin Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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