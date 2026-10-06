Gaziantep'te son ayda 21 kişiyi dolandıran 47 şüpheliden 12'si cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Gaziantep'te son ayda 21 kişiyi dolandıran 47 şüpheliden 12'si cezaevine gönderildi

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Gaziantep\'te son ayda 21 kişiyi dolandıran 47 şüpheliden 12\'si cezaevine gönderildi
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Gaziantep'te son bir ayda telefon ve ev eşyası satma ile icra dosyası kapatma vaadiyle 21 vatandaşı toplam 2 milyon 607 bin 933 TL dolandıran 47 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 35'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep'te, son bir ayda 21 vatandaşı toplam 2 milyon 607 bin 933 TL para toplayarak dolandırdığı tespit edilen 12 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, son bir ayda internet sitelerinde telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 21 vatandaşı toplam 2 milyon 607 bin 933 TL para toplayarak dolandıran 47 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheliler, ekiplerin operasyonu sonucu yakalanırken adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 35 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuGaziantepGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te son ayda 21 kişiyi dolandıran 47 şüpheliden 12'si cezaevine gönderildi - Son Dakika
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