Gaziantep\'te son ayda 21 kişiyi dolandıran 47 şüpheliden 12\'si cezaevine gönderildi

Gaziantep'te, son bir ayda 21 vatandaşı toplam 2 milyon 607 bin 933 TL para toplayarak dolandırdığı tespit edilen 12 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, son bir ayda internet sitelerinde telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 21 vatandaşı toplam 2 milyon 607 bin 933 TL para toplayarak dolandıran 47 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheliler, ekiplerin operasyonu sonucu yakalanırken adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 35 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.