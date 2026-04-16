Gaziantep'te Sosyal Medya Hesaplarına Operasyon

16.04.2026 00:17
Vali Çeber, kamu düzenini bozmayı hedefleyen 7 hesaba adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kamu düzenini bozmayı amaçlayan paylaşımlar yapan kişi ve hesapların anlık olarak tespit edildiğini, şu ana kadar 7 sosyal medya hesabı ve hesaplarla bağlantılı 7 kişi hakkında adli işlemlerin başlatıldığını belirtererek, "Okullarımızda tüm tedbirler en üst seviyede uygulanmakta olup eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Vatandaşlarımız resmi birimlerin açıklamaları dışında hiçbir kaynağın yönlendirmelerine itibar etmemelidir" dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün ve bugün iki ilimizdeki okullarda yaşanan elim hadiseler hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden yavrularımız ve öğretmenlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı evlatlarımıza acil şifalar diliyor; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum" dedi.

Bu süreçte farklı okul isimleri kullanılarak toplumda korku ve panik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımların dikkatle izlendiğini belirten Vali Çeber, "Kamu düzenini bozmayı hedefleyen bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar, güvenlik birimlerimiz tarafından anlık olarak tespit edilmekte ve haklarında gerekli adli işlemler ivedilikle başlatılmaktadır. İlimizde şu ana kadar 7 hesap ve bu hesaplara ilişkin 7 şahıs hakkında tespit, adli makamlara çıkarılma ve adli süreçlere başlama işlemleri yapılmıştır. Öğrencilerimizin güvenliği en öncelikli konumuzdur. Bu kapsamda okullarımızda tüm tedbirler en üst seviyede uygulanmakta olup eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Vatandaşlarımız resmi birimlerin açıklamaları dışında hiçbir kaynağın yönlendirmelerine itibar etmemelidir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Eski belediye başkan adayına cinayetle sonuçlanan alacak kavgasında müebbet hapis Eski belediye başkan adayına cinayetle sonuçlanan alacak kavgasında müebbet hapis
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi’ye İsrail hapishanesinde ağır işkence Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın

23:51
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
23:32
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
23:25
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
22:32
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
22:16
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
