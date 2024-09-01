Gaziantep'te su tankerinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te su tankerinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep\'te su tankerinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde su tankerinin altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirirken, geriye kalan kanlı terlikler yürek burktu. Tanker sürücüsü gözaltına alındı.

01.09.2024 12:34  Güncelleme: 12:52
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde su tankerinin altında kalan Muhammed Sinan Genç (9) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirirken küçük çocuktan geriye kalan kanlı terlikleri yürek burktu.

Kaza, Yavuzeli ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuzeli Belediyesi'ne ait M.Ç. yönetimindeki 27 AFJ 638 plakalı su tankeri, su dolum alanına geri geri manevra yaparken aracın arkasına tutunduğu öne sürülen 9 yaşındaki Muhammed Sinan Genç'i altına aldı. Arka tekerin altına kalan küçük çocuk ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed Sinan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı duyarak olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirirken geriye kalan kanlı terlikler ise yürek burktu. Küçük Muhammed'in cenazesi, olay yeri ve adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından yakınların teslim edildi. Cenaze, Yavuzeli ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Tanker sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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