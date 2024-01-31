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Gaziantep'te şüpheli paket paniği: Patlatılan paket boş çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te şüpheli paket paniği: Patlatılan paket boş çıktı

Gaziantep\'te şüpheli paket paniği: Patlatılan paket boş çıktı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Masal Parkı'nın önünde bırakılan şüpheli paket, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle paniğe neden oldu. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak bomba imha ekiplerini çağırdı. Fünyeyle patlatılan paketin boş olduğu belirlendi.

31.01.2024 22:15
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Gaziantep'te bir parkın önüne bırakılan şüpheli paket paniğe neden olurken, bomba imha ekiplerinin fünyeyle patlattığı paket boş çıktı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Masal Parkı'nın önündeki yolda şüpheli paket gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli paketin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, yoğun trafiğin olduğu park çevresini karşılıklı trafik akışına kapattı. Daha sonrasında bomba imha ekipleri tarafından kontrollü patlama anonsu sonrası paket fünye ile patlatıldı. Patlatılan şüpheli paket boş çıktı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te şüpheli paket paniği: Patlatılan paket boş çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te şüpheli paket paniği: Patlatılan paket boş çıktı - Son Dakika
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