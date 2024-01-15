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Gaziantep'te tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Nazmi Kılıç ile H. isimli gençler arasında besleme kuşlar nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H. isimli şahsın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Nazmi Kılıç ile dedesi Servet Evypaan'a isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Gaziantep\'te tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı
15.01.2024 - 16:12,
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Gaziantep'te iki genç arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonrası gençlerden biri ile dedesi yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmi Kılıç (16) ile H. isimli arkadaşı arasında besleme kuşlar nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H. isimli şahsın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar Nazmi Kılıç ile dedesi Servet Evypaan'a (60) isabet etti. Olay sonrası saldırgan şahıs kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri saçmaların isabet ettiği dede-torunu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan dede Servet Evypaan'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan H. isimli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, kavga, Hastane, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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