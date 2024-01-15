Gaziantep\'te tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te iki genç arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonrası gençlerden biri ile dedesi yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmi Kılıç (16) ile H. isimli arkadaşı arasında besleme kuşlar nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H. isimli şahsın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar Nazmi Kılıç ile dedesi Servet Evypaan'a (60) isabet etti. Olay sonrası saldırgan şahıs kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri saçmaların isabet ettiği dede-torunu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan dede Servet Evypaan'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan H. isimli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP