Gaziantep'te Tefecilik Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Tefecilik Operasyonunda 2 Tutuklama

Gaziantep\'te Tefecilik Operasyonunda 2 Tutuklama

Gaziantep'te tefecilik suçuna yönelik yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheli, adli mercilerce tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, fişek, cep telefonu, not defteri ve banka hesap cüzdanı ele geçirildi.

28.02.2024 08:53  Güncelleme: 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, tefecilik suçuna yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde 2 ikamete baskın yapıldı. Adreslerdeki aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 195 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 2 adet not defteri ve 2 adet banka hesap cüzdanı ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Operasyon, Gaziantep, Banka, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Tefecilik Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 09:39:20. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Tefecilik Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement