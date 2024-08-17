Gaziantep\'te Terör Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Araban ilçesinde bir adrese terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda G.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP