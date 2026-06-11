Gaziantep'te Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Tırda Yangın Çıktı

Gaziantep\'te Tırda Yangın Çıktı
11.06.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saman balyası yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gaziantep'te saman balyası yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kuzey ve doğu gişeleri kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Y. yönetimindeki 14 ADD 293 plakalı saman balyası yüklü tırın dorsesinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine park ettikten sonra durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken otoyoldaki trafik akışı ise kontrollü şekilde sağlandı.

Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özen Özlem Akdağ Özen Özlem Akdağ:
    bu tür hadiselerde her zaman maddi kayıp yaşanıyo devlet bu kaybı karşılamak için mi vergi alıyo bilemiyorum ama söndürme işi iyi yönetilmiş 0 0 Yanıtla
  • Fatma Onurlu Fatma Onurlu:
    komşu ülkelerde böyle olsa çoktan karayolu kapatarlardı ama burada hemen trafiği kontrol altına almışlar aferin 0 0 Yanıtla
  • Bahri Tasti Bahri Tasti:
    yaşlı bir adamım ben bu saman taşıyan şoförler çok dikkatli olmalı yangın çıkması berbat bir şey sürücü hızlı tepki göstermiş tebrik ederim itfaiye ekiplerine de şükürler olsun hızlı müdahale etmişler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda yüz güldüren doluluk Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Dünya Kupası’na şimdiden damga vurdular Norveç’ten ABD’de aç kalmamak için görülmemiş yöntem Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
Zafer Ergin’den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim Zafer Ergin'den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim
Bu çocuğu tanıdınız mı Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Menajerinden Icardi için beklenen açıklama geldi Ateş püskürdü Menajerinden Icardi için beklenen açıklama geldi! Ateş püskürdü

20:29
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası’nda kırmızı alarm
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm
19:51
Guirassy’nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber
Guirassy'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber
19:32
Akın akın geliyorlar Dünya Kupası’nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
Akın akın geliyorlar! Dünya Kupası'nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
19:23
AYM’den CHP’nin “128 milyar dolar“ iddiasına ret
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
19:16
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
19:15
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 20:37:16. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.