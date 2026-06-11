Gaziantep\'te Tırda Yangın Çıktı

Gaziantep'te saman balyası yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kuzey ve doğu gişeleri kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Y. yönetimindeki 14 ADD 293 plakalı saman balyası yüklü tırın dorsesinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine park ettikten sonra durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken otoyoldaki trafik akışı ise kontrollü şekilde sağlandı.

Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP