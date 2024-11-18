Gaziantep\'te Trafik Denetimlerinde Cezalar

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 64 sürücüye toplam 57 bin 340 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri ve adli makamların koordinesiyle son bir hafta içerisinde çok satıda trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde tarım işçilerini taşıyan araçlar, yük taşımacılığı yapan araçlar ve okul servis araçlarının kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonucunda 405 araç, 112 traktör-kamyonet ve 120 okul servis aracı ile sürücüsü denetlenerek 64 sürücüye toplam 57 bin 340 TL trafik idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP