Gaziantep\'te Trafik Kazaları Görüntülendi

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan feci trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülere yansıyan feci kazalar arasında araçların yayalara çarptğı kazalar, motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazalar dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son günlerde yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Meydana gelen feci kazaların görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Değerli sürücülerimiz ve yayalarımız, trafikte her zaman kendinizi güvende hissetmek için kurallara uyalım. Unutmayalım ki trafik kuralları hayat kurtarır" notuyla paylaşıldı.

Görüntülere yansıyan feci kazalar arasında yayaya çarpma kazaları, motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazaların fazlalığı ise dikkat çekti. - GAZİANTEP