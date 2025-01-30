Gaziantep'te Trafik Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Trafik Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'te bir hafif ticari aracın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

30.01.2025 14:08
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- Gaziantep'te aracın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te evden çıkan 6 yaşındaki çocuk, sokakta hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 76. sokakta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evden çıkan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Feysal El Salih'e plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 6 yaşındaki çocuk yola savrularak ağır yaralandı.

Yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Kazanın ardından yakınları tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Trafik Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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