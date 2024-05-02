Gaziantep'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Gaziantep\'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü, kaza sonrası aracının yanına oturarak gözyaşı döktü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.05.2024 16:53
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralanan sürücünün aracının yanına oturarak göz yaşı dökmesi ise dikkat çekti.

Kaza, Nizip-Birecik karayolu bölge trafik kontrol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 33 APR 529 plakalı Peugeot marka otomobil ile 27 HA 067 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil çarpıştı. Kazanın ardından her iki araçta savrulurken ihbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Önce kaza yaptı sonra aracının yanına oturup gözyaşı döktü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan 1 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücünün hastaneye götürülmeden önce aracının yanına oturarak göz yaşı dökmesi ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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