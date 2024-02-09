Gaziantep'te trafik levhası çalan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te trafik levhası çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep\'te trafik levhası çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yaparken, Şehitkamil ilçesinde trafik levhalarını çalan A.T. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.02.2024 17:57
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Gaziantep'te trafik levhası çalan şüpheli şahıs, devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde çalışma yaptı. Şehitkamil ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri karayolu üzerinde bulunan trafik levhalarının demir direklerini keserek çaldığını tespit ettiği A.T. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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