Gaziantep'te trafonun alev alması sonucu çıkan yangın geçici barınma merkezine sıçradı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde trafonun alev alması sonucu çıkan yangın geçici barınma merkezine sıçradı. Merkezde kalanlar ilçede bulunan kapalı spor salonlarına sevk edilirken, çok sayıda ekip yangına müdahale etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde trafonun alev alması sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede çevrede bulunan kuru otlarla temas etmesi sonucu yangın büyüyerek yakında bulunan geçici barınma merkezine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Geçici barınma merkezinde kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi

Diğer yandan dumandan etkilenenlere ise sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Geçici barınma merkezinde kalanların ise Nizip'te bulunan kapalı spor salonlarına sevk edildiği öğrenildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP