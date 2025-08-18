Gaziantep'te Tramvay Çarpması: 1 Yaralı - Son Dakika
Gaziantep'te Tramvay Çarpması: 1 Yaralı

18.08.2025 18:17
Gaziantep'te yolun karşı tarafına geçmek isterken tramvayın çarptığı adam hafif yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Profesör Muammer Aksoy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı tramvay durağından yolcularını alan tramvay yoluna devam etti. Tramvay, bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Tramvayın çarpması sonucu yola savrulan adam yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralanan adamı hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
