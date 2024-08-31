Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik İslahiye ilçesinde H.K. isimli şahsın evinin bahçesine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilogram 540 gram kubar esrar cinsi uyuşturucu madde, 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.K. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?