Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 124 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda bidonların ve tır tekerleğinin içine gizlenmiş 124 kilogram 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?