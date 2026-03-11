Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonu
11.03.2026 14:40
Gaziantep’te jandarma, son bir ayda 254 şüpheliyi yakaladı, 31'i tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ve kaçakçılık olaylarına yönelik son bir ayda yapılan operasyonlarda yakalanan 254 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Şubat ayında çok sayıda çalışma yapıldı. İcra edilen çalışmalarda 190 olaya müdahale edilerek 254 şüpheli yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 223'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan adli aramalarda ise 3 bin 530 adet sentetik hap, 2 bin 45 adet captagon hap, 1 kilo 156 gram esrar, 331 gram metamfetamin, 106 gram bonzai, 82 gram skunk, 20 gram eroin, 13 bin 900 adet makaron, 674 paket gümrük kaçağı sigara, bin 980 litre kaçak akaryakıt, 51 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 48 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 1 ton 570 kilo gümrük kaçağı nargile kömürü, 386 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 180 kutu sahte deterjan, 20 kilo gümrük kaçağı çay, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 170 adet tabanca mermisi, 195 adet tarihi eser sikke, 24 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - GAZİANTEP

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

11.03.2026 15:14:16
SON DAKİKA: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
