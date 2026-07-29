Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 1,5 kilo esrar ile 69 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ile ticaretine yönelik operasyon yapıldı. Şahinbey, Nizip ve Karkamış ilçelerinde yapılan operasyonlarda yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kilo 525 gram esrar, 69 kök kenevir bitkisi ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.