Gaziantep'te vakadan dönen ambulans tankere çarptı: 3 sağlıkçı yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te vakadan dönen ambulans tankere çarptı: 3 sağlıkçı yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vakadan dönen ambulans, önündeki tankere arkadan çarptı. Kazada ambulans hurdaya dönerken üç sağlık personeli hafif yaralandı.

10.08.2024 15:13
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Gaziantep'te vakadan dönen ambulans tankere çarptı: 3 sağlıkçı yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vakadan dönen ambulans, önündeki tankere arkadan çarptı. Kazada ambulans hurdaya dönerken üç sağlık personeli hafif yaralandı.

Kaza, İslahiye- Hatay karayolu Kırıkçalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, vakadan dönen Ali G. idaresindeki ambulans, önünde seyreden A.M. idaresindeki 71 EK 347 plakalı tankerin ani manevra yapması sonucu arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans hurdaya dönerken, içerisinde bulunan sağlık personelleri Burçin K. (27), Kevser K. ve şoför Ali G. hafif yaralandı.

Yaralanan sağlık çalışanlarını hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve destek sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarına ilk müdahaleyi yaptıktan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sağlık çalışanları daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sev edilerek tedavi altına alınırken genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı kaza anlarını anlattı

Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı M.A.(32), "Tır bu yoldan seyir ederken yolu tutturamadı diğer şeride geçti. Arkadan gelen ambulans arkadan vurdu. Bence tırın bir suçu yok" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te vakadan dönen ambulans tankere çarptı: 3 sağlıkçı yaralı - Son Dakika

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