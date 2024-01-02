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Gaziantep'te 3 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk ve anne kurtarıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk ve anne kurtarıldı

Gaziantep'te, Şahinbey ilçesinde bulunan 3 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangında evde mahsur kalan 3 çocuk ve anneleri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 çocuk ve anne hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi. Yangından etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.

Gaziantep\'te 3 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk ve anne kurtarıldı
02.01.2024 - 12:46,
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Gaziantep'te 3 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangında evde mahsur kalan 3 çocuk ve anneleri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 çocuk ve anne hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 12.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi 87185 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında başladı. Edinilen bilgiye göre, elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yangını büyümeden söndürerek evdeki anne ve 3 çocuğunu kurtardı. Yangından etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye götürüldü. yangından etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin yangınla ilgili incelemesi sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 3 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk ve anne kurtarıldı - Son Dakika


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