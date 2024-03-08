Gaziantep\'te Yasadışı Kenevir Ekimi Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından İslahiye ilçesinde bir evin balkonunda yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda İslahiye ilçesinde 1 şahsın evininin balkonunda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 33 adet saksı ve pet şişeye ekilmiş vaziyette kenevir tohumu ve 9 gr kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.Ç. isimli şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP