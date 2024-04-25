Gaziantep'te KGYS kameralarına yansıyan trafik kazaları görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te KGYS kameralarına yansıyan trafik kazaları görüntüleri paylaşıldı

Gaziantep\'te KGYS kameralarına yansıyan trafik kazaları görüntüleri paylaşıldı

Gaziantep kent merkezinde son günlerde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri, Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kazalar arasında araçların yayalara çarpması, motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazalar yer aldı.

25.04.2024 14:05
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Gaziantep kent merkezinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan feci trafik kazalarına ait görüntüler paylaşıldı.

Gaziantep kent merkezinde son günlerde yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntüleri paylaşıldı. Meydana gelen feci kazalarının görüntüleri, Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından, "Değerli sürücülerimiz ve yayalarımız, trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uyalım. Unutmayalım ki trafik kuralları hayat kurtarır" notuyla yayınlandı.

Araçların yayalara çarptığı kazalar, motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazalar görüntülerde yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te KGYS kameralarına yansıyan trafik kazaları görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

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